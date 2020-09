Covid-19

As autoridades sanitárias gregas detetaram até ao momento pelo menos 15 casos da Covid-19 entre as 2.000 pessoas testadas após a deteção, na quarta-feira, do primeiro caso de coronavírus no campo de refugiados de Moria, na ilha de Lesbos.

Segundo os dados provisórios, ainda não confirmados pelas autoridades sanitárias, são pessoas que entraram em contacto com o somali de 40 anos que testou positivo na semana passada e que desde então se encontra hospitalizado.

O homem, que registava várias doenças prévias, obteve em janeiro o estatuto de refugiado e em agosto mudou-se para Atenas em busca de trabalho, mas regressou a Moria após não conseguir qualquer emprego, uma decisão qualificada de "ilegal" pelo ministro da Migração, Notis Mitarakis.