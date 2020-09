Covid-19

Um restaurante em Melides foi encerrado por precaução no sábado devido à ligação a um foco de infeção por covid-19 detetado no concelho de Grândola com, pelo menos, quatro casos positivos, disse hoje o delegado de saúde municipal.

"Devido à proximidade de uma pessoa do restaurante de Melides com a cadeia de contágios, que veio a confirmar-se positiva, ordenei o encerramento do estabelecimento no sábado, de forma preventiva", confirmou o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane, em declarações à agência Lusa.

No seguimento da confirmação desse caso positivo, relacionado com uma pessoa residente na aldeia de Melides, todos os funcionários do restaurante, "cerca de uma dezena", estão hoje a ser testados, mas os resultados só devem ser conhecidos na terça-feira.