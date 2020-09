Actualidade

O romance vencedor do Prémio Booker 2019 "Rapariga, Mulher, Outra", de Bernardine Evaristo, que ficará na história como a primeira mulher negra a vencer este galardão, chega hoje às livrarias portuguesas, marcando a 'rentrée' literária do grupo editorial 2020.

Trata-se de uma obra que aborda questões como o feminismo, a raça, a sexualidade, a identidade de género e a estratificação económica, social e histórica.

Foi com este romance - disponível a partir de hoje em Portugal, editado pela Elsinore - que a autora britânica venceu o conceituado Prémio Booker 2019 (em conjunto com Margaret Atwood) e foi duplamente distinguida nos British Book Awards, nas categorias de "Livro de Ficção do Ano" e "Autora do Ano".