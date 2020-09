Actualidade

As diásporas têm um papel crucial na gestão das migrações e devem ser "ativamente envolvidas" no planeamento político e nas decisões dos estados, defende um relatório, da autoria do deputado socialistas pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco.

"O papel das diásporas na gestão das migrações é crucial", sustenta o relatório "Uma Política Europeia para as Diásporas", cuja versão preliminar foi apresentada hoje na Comissão das Migrações e Refugiados do Conselho da Europa.

O documento adianta que os migrantes são muitas vezes confrontados com obstáculos administrativos, burocráticos e financeiros, bem como com a "perceção errónea de 'perigo' com que são rotulados".