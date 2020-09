Actualidade

A Orquestra Sem Fronteiras (OSF) retoma as suas atividades no dia 10 de setembro, com a produção do seu próprio 'podcast', que conta mensalmente com personalidades do mundo da música, das artes e da culturais, foi hoje anunciado.

"Em setembro de 2020, após o que chegou a parecer ser uma pausa sem fim à vista, e à semelhança de tantas organizações culturais, a Orquestra Sem Fronteiras retoma a sua atividade regular. A paragem forçada serviu-nos para aprofundar a reflexão sobre o que queremos ser e fazer neste espaço-tempo que vivemos. O resultado dessa suspensão, que agora damos a conhecer, é a expansão da nossa organização rumo a uma programação de proximidade, mais espalhada, mais abrangente e, sobretudo, mais diversificada", explica, em comunicado, o maestro Martim Sousa Tavares.

A OSF recomeça as suas atividades regulares na quinta-feira, com a produção do seu próprio 'podcast', "Abertamente", conduzido por Diogo Costa, para o qual são convidados mensalmente diferentes personalidades do mundo da música, das artes, da cultura, para conversas em que se fala de tudo abertamente e se ouve de mente aberta, ou vice-versa.