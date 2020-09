Incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamentou a morte do bombeiro que combatia hoje um incêndio em Oliveira dos Frades, no distrito de Viseu, e endereçou as condolências aos familiares, amigos e colegas da vítima.

"Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu", lê-se no comunicado enviado às redações pelo gabinete do governante.

Na mesma nota, Eduardo Cabrita lembra também "a forma generosa, profissional e sempre abnegada com que, todos os dias, milhares de bombeiros integram este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios".