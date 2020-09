Actualidade

O defesa Rúben Dias rejeitou hoje qualquer "excesso de confiança" na seleção portuguesa, depois da goleada (4-1) sobre a Croácia, na estreia da Liga das Nações de futebol, e promete "desconfiança máxima" pela Suécia, em Estocolmo.

"Fizemos um jogo positivo com a Croácia, mas ganhámos três pontos, nada mais. O jogo com a Suécia é mais um para ganhar e vamos entrar com esse objetivo, como fazemos sempre. A Suécia tem jogadores forte fisicamente e de muita qualidade. Jogam quase todos em grandes clubes por isso desconfiança máxima. É um adversário forte, mas queremos muito ganhar", afirmou Rúben Dias.

O central de 23 anos falava na conferência de imprensa de antecipação do duelo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, na Friends Arena, nos arredores de Estocolmo.