Covid-19

Espanha registou desde sexta-feira 26.560 novos casos de covid-19, o que faz subir o número total de infetados para 525.549, segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem ainda mais 98 mortos devido à doença notificados durante o fim de semana, aumentando o total de óbitos para 29.516.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de casos, com 146.341 de infetados até hoje, mais de um quarto do total nacional.