Covid-19

O sócio-gerente e três funcionários do restaurante Areias da Telha, na praia da Fonte da Telha, Almada, estão infetados com covid-19 e o estabelecimento vai permanecer encerrado até 13 de setembro, confirmou hoje o responsável daquela concessão de praia.

"Temos três funcionários infetados e eu próprio também acusei positivo", disse à agência Lusa o sócio-gerente e responsável da concessão de praia, Paulo Barata, adiantando que, na passada quarta-feira, o delegado de saúde mandou encerrar o estabelecimento até dia 13 de setembro.

"Um funcionário nosso foi domingo [30 de agosto] ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo-lhe sido diagnosticado um problema de saúde, mas os médicos detetaram que também estava infetado com vírus da covid-19. Na terça-feira [01 de setembro], também eu fui fazer testes, a título particular, e acusei positivo", disse o responsável do restaurante.