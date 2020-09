Mali

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pediu à junta que tomou o poder no Mali que nomeie um Presidente civil de transição até 15 de setembro, de acordo com o comunicado final da cimeira desta organização, em Niamey.

"O Presidente da transição e o primeiro-ministro da transição devem ser designados o mais tardar até 15 de setembro de 2020", disse o presidente da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Brou, que tinha declarado anteriormente que a transição deveria ser "liderada por um Presidente e um primeiro-ministro civis por um período de 12 meses".

Na sequência do golpe de Estado de 18 de agosto, o então Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e vários responsáveis do seu Governo foram detidos e posteriormente libertados, após mediação da CEDEAO.