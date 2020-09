Actualidade

O escritor e bibliófilo argentino-canadiano Alberto Manguel vai doar a sua biblioteca à Câmara Municipal de Lisboa, um espólio de 40 mil volumes que vai compor o futuro Centro de Estudos da História da Leitura, anunciou hoje a autarquia.

A cerimónia que oficializa a doação da coleção pessoal de livros do autor de "Embalando a Minha Biblioteca" vai ter lugar no sábado, às 18:00, na Feira do Livro de Lisboa, onde será assinado o protocolo entre o escritor e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

O espólio de Alberto Manguel, escritor, ensaísta, editor e tradutor, inclui obras de literatura e não ficção nas áreas das artes e humanidades.