Covid-19

Uma equipa multidisciplinar que efetuou hoje uma vistoria ao lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) onde surgiu um surto de covid-19, em junho, que causou 18 mortos, detetou "zero desconformidades", disse a diretora técnica da instituição.

"A conclusão da vistoria foi a de que, neste momento, estamos com zero desconformidades", ou seja, "todos os cerca de 70 pontos que fazem parte da 'checklist' estão de acordo com as regras definidas" para a prevenção da covid-19, afiançou à agência Lusa a diretora técnica do lar, Sara Luís.

O Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) já tinha sido alvo de uma vistoria técnica, em 24 de agosto, por uma equipa que incluiu três técnicos: do Centro Distrital de Évora da Segurança Social, da Proteção Civil e da Autoridade de Saúde Pública.