Venezuela

Os 37 principais partidos opositores venezuelanos reiteraram hoje que não vão participar nas eleições parlamentares previstas para 06 de dezembro e comprometeram-se em organizar uma consulta paralela proposta pelo líder opositor Juan Guaidó.

"Falam de eleições, mas é uma fraude", disse Juan Guaidó durante uma conferência de imprensa virtual.

Por outro lado, explicou que a oposição "ativará o artigo 70.º da Constituição da Venezuela para convocar uma consulta popular, com o apoio internacional, que permita que os venezuelanos, dentro e fora do país, expressem a voz do povo e manifestem o apoio necessário para avançar à liberdade e recuperar a democracia".