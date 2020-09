Actualidade

As empresas comunicaram 420 despedimentos coletivos, até julho, período em que foram despedidas 4.339 pessoas, números que praticamente duplicaram face aos registados nos primeiros sete meses de 2019, segundo a DGERT.

De acordo com os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), nos primeiros setes meses de 2019, foram comunicados 185 despedimentos coletivos, número que compara com os 420 já contabilizados este ano.

Estes 420 correspondem ao número mais elevado desde 2014 - ano em que foram comunicados 430 nos primeiros sete meses - e estão em linha com os 421 processos registados ao longo de todo o ano de 2016.