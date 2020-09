Covid-19

Cabo Verde contabilizou hoje mais 28 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, o menor valor dos últimos 13 dias, aumentando o acumulado para 4.358 infeções associadas à doença desde 19 de março, segundo dados oficiais.

Em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, informou que os novos casos foram registados todos na ilha de Santiago, distribuídos pelos concelhos da Praia (14), Ribeira Grande (7), São Lourenço dos Órgãos e São Domingos (2 cada), Santa Catarina, Tarrafal e Santa Cruz, com um cada.

Nas últimas 24 horas, Jorge Barreto adiantou ainda que foram registados 28 casos suspeitos da doença a nível nacional.