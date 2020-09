Incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje 100 incêndios em Portugal, entre as 06:00 e as 18:00, revelou o comandante Pedro Nunes, adiantando que a probabilidade de surgirem mais ignições nas próximas horas "é grande".

"Vamos continuar sobre espetro de severidade meteorológica (...). Amanhã [terça-feira], as condições vão manter-se, com influência do vento de leste, com pouca humidade. Na próxima noite, vamos ter vento moderado a forte em toda a região a norte do rio Tejo e, por momentos, vamos sofrer rajadas na ordem dos 50/60 quilómetros por hora. O que é que isto quer dizer? Muitas dificuldades para o dispositivo de combate a incêndios", salientou o comandante da ANEPC.

Pedro Nunes falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no concelho de Oeiras, para fazer um ponto de situação dos incêndios no país e apelar para que os cidadãos não adotem comportamentos de risco.