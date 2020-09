Incêndios

O comandante nacional da Proteção Civil Duarte da Costa disse hoje que, às 20:00, o incêndio de Oliveira de Frades, em Viseu, era o "único ativo no país" e apelou a "tolerância zero no uso do fogo".

"Neste momento há apenas um grande incêndio a lavrar e é precisamente este em Oliveira de Frades que, das três frentes, tem duas dominadas, mas ainda tem uma frente ativa tocada fundamentalmente a vento", adiantou Duarte da Costa numa conferência de imprensa em Oliveira de Frades.

O general explicou que, pelas 20:00, "o vento estava a soprar com menos intensidade, mas espera-se que a meio da noite a intensidade do vento venha novamente a fazer-se sentir" o que, no seu entender, "quer dizer que todas as ações de combate são para tentar acabar com este incêndio o mais depressa possível".