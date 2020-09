Covid-19

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, convocou para terça-feira uma reunião extraordinária do Conselho da República para avaliar o impacto da covid-19 em Angola, segundo uma nota da Casa Civil do Presidente.

De acordo com a informação, divulgada na página do vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, o objetivo da reunião é "avaliar o impacto da covid em Angola, fundamentalmente, no plano epidemiológico e da economia".

É a terceira vez que este órgão de consulta do Presidente da República se reúne para discutir o tema, depois das sessões de maio e março, "precedidas todas elas por importantes decisões do chefe de Estado, com vista a travar a propagação do novo coronavírus e diminuir o impacto da covid-19 na vida das famílias angolanas e da economia nacional".