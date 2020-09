Actualidade

O Governo disponibilizou hoje para consulta pública generalizada, durante 30 dias, a "Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024", aprovada em Conselho de Ministros no dia 03, após o que vai ser votada no parlamento.

A informação foi avançada em comunicado do Ministério da Justiça, cuja titular, Francisca Van Dunem, tinha apresentado naquele dia as linhas gerais do documento.

No comunicado de hoje do Ministério salientaram-se "sete prioridades para reduzir o fenómeno da corrupção em Portugal", identificadas pelo grupo de trabalho constituído para a elaboração desta estratégia.