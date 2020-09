Covid-19

O Brasil contabilizou 310 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 126.960 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde do país.

Face ao número de infetados, o país somou 10.273 casos nas últimas 24 horas, num total de 4.147.794 pessoas diagnosticadas com a covid-19.

No momento em que a doença começa a dar sinais de queda no Brasil, o país sul-americano foi hoje ultrapassado pela Índia, que passou a ocupar a segunda posição na lista de nações com maior número de casos (mais de 4,2 milhões), apenas atrás dos Estados Unidos (mais de 6,2 milhões).