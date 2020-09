EUA/Eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou hoje que o seu país vive a "recuperação mais rápida" do mercado laboral e prometeu criar 10 milhões de empregos em 2021, enquanto o seu rival, o democrata Joe Biden, intensificou contactos com sindicatos.

"Estamos a testemunhar a recuperação do mercado laboral mais rápida de qualquer crise económica da história", disse Trump, em conferência de imprensa, na Casa Branca, a propósito do Dia do Trabalho, que hoje se assinala nos EUA, onde motiva um feriado federal.

Tump realçou que em agosto a economia dos EUA criou 1,4 milhões de empregos, criação esta que desde maio totaliza 10,6 milhões.