Actualidade

A SAD do Sporting terminou a temporada 2019/20 com um resultado líquido positivo de cerca de 12,5 milhões de euros (ME), de acordo com o relatório e contas publicado na segunda-feira.

De acordo com o documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD 'leonina' terminou a última temporada com um resultado líquido de 12,521 ME, melhorando em relação ao período homólogo, que tinha sido um resultado negativo de 7,9.

Segundo os 'leões', este desempenho deve-se sobretudo aos rendimentos provenientes da transação de jogadores, que atingiram 106,946 ME, "um recorde absoluto da Sporting SAD.