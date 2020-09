Actualidade

Os dois últimos correspondentes da Austrália na China foram retirados do país durante a noite por medo de que fossem detidos, na sequência da recente detenção de uma jornalista sino-australiana naquele país asiático, confirmaram hoje fontes oficiais.

Bill Birtles, correspondente em Pequim da televisão pública ABC, e Michael Smith, que trabalhava em Xangai para o diário Australian Financial Review, foram interrogados nos últimos dias por membros das forças de segurança do Ministério do Interior chinês.

Birtles tinha passado quatro dias refugiado na Embaixada da Austrália em Pequim, enquanto Smith procurou a proteção do Consulado australiano em Xangai, depois de as autoridades chinesas os terem notificado, nas suas casas, de que não poderiam deixar o país, por motivos de "segurança nacional".