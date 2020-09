Covid-19

A Índia registou 1.133 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o total diário mais alto de sempre no país, voltando a ultrapassar as 75.000 infeções, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

O número de vítimas mortais desde o início da pandemia é agora de 72.775.

As autoridades indianas registaram também 75.809 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 4,3 milhões desde o início da epidemia, um dia depois de o país ter ultrapassado o Brasil, convertendo-se no segundo com mais infeções no mundo.