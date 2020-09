Actualidade

O novo delegado do procurador do Ministério Público (MP) de Macau, o português Jorge Duarte, defendeu hoje que as leis ao serviço das populações devem acompanhar as mudanças, seja em Portugal ou na China.

"Os sistemas jurídicos são sempre uma obra em construção: porque a sociedade muda, a sociedade evolui e as leis e os sistemas jurídicos, se estão ao serviço das populações, têm de acompanhar essas mudanças", afirmou, à margem da tomada de posse do novo cargo no ex-território administrado por Portugal e, desde 1999, uma região administrativa especial chinesa.

"Portanto, espero, desejo, para Macau (...), para toda a China, para Portugal e para o resto dos sítios onde a humanidade vive sob um sistema jurídico, que estejam em permanente evolução", sustentou o magistrado.