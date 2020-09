Actualidade

O presidente da Renamo, principal partido de oposição moçambicana, pediu para que Mariano Nhongo, líder dissidente acusado de protagonizar ataques armados no centro de Moçambique, "volte à razão", considerando que diferenças internas devem ser resolvidas dentro do partido.

"Eu deixo um apelo ao meu irmão [Mariano] Nhongo para que ele volte à razão. Não há razão para alguém pegar em armas porque há diferenças dentro do partido", disse Ossufo Momade, numa viagem de trabalho à província da Zambézia, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

Em causa estão os ataques armados nas províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique, incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 24 pessoas desde agosto do último ano, e têm sido atribuídas a um grupo dissidente do principal partido de oposição (autoproclamado Junta Militar da Renamo), liderado por Mariano Nhongo, antigo líder de guerrilha que contesta a liderança do partido e exige um novo acordo de paz.