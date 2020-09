Actualidade

"Los Fuertes", filme de Omar Zúñiga, vai abrir, em 18 de setembro, o 24.º Festival Internacional de Cinema Queer de Lisboa, enquanto "Petite Fille", de Sébastien Lifshitz, foi escolhido para encerrar o evento, anunciou hoje a organização.

A 24.ª edição do festival vai decorrer entre 18 e 26 de setembro, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa, assumindo, em ano de pandemia de covid-19, "o seu formato presencial, celebrando a ideia de comunidade e socialização dentro das necessárias restrições", refere um comunicado da organização, recebido hoje pela agência Lusa.

Da mesma forma, o Queer Porto 6 decorre também em regime presencial de público, de 13 a 17 de outubro, no Teatro Rivoli e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, com o filme "Si C'Était de L'Amour", a abrir, e "Le Milieu de L'Horizon", a encerrar um evento que contará também com "conversas e debates com a presença de convidados".