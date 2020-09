Incêndios

Mais de 700 operacionais, apoiados por 225 viaturas e oito meios aéreos combatiam às 09:15 o incêndio em Oliveira de Frades, Viseu, que já alastrou ao concelho vizinho de Sever do Vouga, Aveiro, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 09:15 o incêndio mobilizava 712 operacionais, com o apoio de 225 veículos e oito meios aéreos.

O incêndio deflagrou na segunda-feira às 11:24 na localidade de Antelas, freguesia de Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu.