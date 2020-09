Actualidade

O município de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, vai investir cerca de 400 mil euros na requalificação do dólmen I do Carapito, uma obra que era aguardada "há mais de 40 anos".

Segundo a autarquia presidida por Joaquim Bonifácio, o dólmen I do Carapito está classificado como Monumento Nacional, "sendo o maior da região Centro de Portugal e um dos dólmenes mais conhecidos internacionalmente".

O monumento, intervencionado em 1966 por Vera Leisner e Leonel Ribeiro, e, mais tarde, em 1989, por Domingos Cruz e Raquel Vilaça, "foi um dos primeiros monumentos megalíticos portugueses profundamente estudado", de acordo com a fonte.