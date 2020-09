Actualidade

O líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, disse hoje que a publicação de caricaturas do profeta Maomé na revista satírica francesa Charlie Hebdo é um "pecado imperdoável".

A Charlie Hebdo republicou as caricaturas no passado dia 02 por ocasião do início do julgamento dos atentados 'jihadistas' de 2015 em França.

"O pecado imperdoável de uma revista francesa ao insultar o santo rosto do profeta revelou uma vez mais o ódio e a hostilidade das instituições políticas e culturais do mundo ocidental contra o islão e a comunidade muçulmana", afirmou Khamenei numa mensagem na Internet.