Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) anunciou hoje que dá por concluída a inspeção à Fundação Casa da Música, no Porto, com o envio de 34 participações ao Ministério Público e consequente instauração de ações.

Em resposta escrita à agência Lusa, a ACT adianta que, "no âmbito do procedimento por inadequação do vínculo que titula a prestação de uma atividade em condições correspondentes às do contrato de trabalho", dá por concluída as inspeções à Fundação Casa da Música.

De acordo com aquela autoridade, foram enviadas 34 participações ao Ministério Público, nove das quais referentes aos trabalhadores afetos à área da produção, 16 aos profissionais que prestam atividade na área de Frente de Casa e outras nove relativas aos guias.