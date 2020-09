Novo Banco

O relatório da auditoria da Deloitte ao BES/Novo Banco está desde hoje disponível no 'site' da Assembleia da República, um documento expurgado das matérias consideradas confidenciais.

O relatório está disponível na parte do 'site' referente à Comissão de Orçamento e Finanças, confirmou a agência Lusa.

A auditoria da Deloitte aos atos de gestão do BES/Novo Banco é referente ao período entre 2000 e 2018 (ou seja, abarcando quer o período antes quer depois da resolução do BES e criação do Novo Banco), decorria desde o ano passado e deveria ter ficado concluída em julho, tendo sido entregue na semana passada.