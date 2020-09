Actualidade

Os 16 municípios do Algarve suspenderam a realização das feiras anuais até ao final do ano, por considerarem que não estão reunidas as condições para a sua concretização, devido à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

A decisão foi tomada numa reunião da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), organismo que agrega as 16 câmaras municipais do distrito de Faro, e anunciada em comunicado.

"A decisão será mantida pelo menos até ao final deste ano, até nova avaliação", lê-se na nota.