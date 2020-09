Covid-19

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu hoje estar preocupado com o aumento do número de casos de infeção no Reino Unido com covid-19 nos últimos dias, mas alegou uma segunda vaga não é inevitável.

"O número de casos aumentou nos últimos dias em todo o Reino Unido. Estou obviamente preocupado. Mas uma segunda vaga não é inevitável, depende das ações que todos tomarmos. Claro que o Governo está preocupado e mantemos todas as opções abertas, mas todos têm um papel", afirmou, durante uma audição com a comissão parlamentar para a Saúde e Assistência Social.

Além do sistema de teste e rastreamento e da aplicação de restrições para conter surtos locais, referiu as recomendações do Governo à população para lavar as mãos, manter o distanciamento social e usar máscaras, uma campanha resumida com o slogan "Hands, Face, Space" [mãos, cara, espaço].