Presidenciais

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, disse hoje compreender a "agitação à esquerda à procura de um candidato" presidencial, mas salientou que a direita "tem um presidente".

Numa conferência de imprensa na sede do CDS-PP sobre a disciplina de cidadania e desenvolvimento, o líder democrata-cristão foi questionado sobre os vários anúncios de candidaturas presidenciais à esquerda e sobre o 'timing' da decisão do seu partido.

"Percebo esta agitação à esquerda à procura de um candidato, porque o que é verdade é que a direita não tem um candidato, mas tem um presidente: Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com o apoio do CDS e do PSD", afirmou.