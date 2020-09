Actualidade

As salas portuguesas de cinema receberam perto de 276 mil espectadores, em agosto, numa quebra de 85,5% face ao período homólogo de 2019, anunciou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Em termos de receitas, o valor alcançado em agosto foi de cerca de 1,5 milhões de euros, o que representa uma redução de 85% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O filme mais visto no mês de agosto foi "Bem-Vindos a Àfrica", de James Huth, que contou com 50.450 espectadores, seguindo-se "Tenet", de Christopher Nolan, com 43.573, depois "Scooby!", de Tony Cervone, com 35.725 espectadores, "Bora Lá", de Dan Scanlon, com 14.435 espectadores, e, a completar os cinco mais vistos do mês, "O Segredo: Atreve-te a sonhar", de Andy Tennant, com 12.917 espectadores.