Bielorrússia

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, disse hoje, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que se recusa "a baixar a cabeça, como milhões de bielorrussos", perante o Presidente do país, Alexander Lukashenko.

Numa videoconferência organizada pela comissão de Assuntos Políticos e Democracia do Conselho da Europa, Tikhanovskaya defendeu que alguns líderes da oposição foram raptados e afirmou que centenas de pessoas na prisão "foram espancadas e violadas".

"Esta não é a forma de agir da Europa", disse a candidata às eleições presidenciais de 09 de agosto, acrescentando que não vai aceitar que este seja o destino do seu país.