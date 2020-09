OE2021

O secretário-geral do PCP remeteu hoje o diálogo do seu partido com o Governo sobre o Orçamento de Estado de 2021 para o parlamento e afirmou que ainda não tem qualquer encontro marcado com o primeiro-ministro.

"Haveremos de encontrar formas de relacionamento normal e natural que tem sempre existido na Assembleia da República", afirmou Jerónimo de Sousa, após uma visita à escola António Arroio, em Lisboa, em vésperas de abertura do ano letivo.