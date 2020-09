Covid-19

O processo de adaptação do transporte escolar nos Açores "já está concluído", tendo sido introduzidas medidas que asseguram no arranque do ano letivo "o cumprimento de regras e condições de segurança" face à situação da covid-19, segundo o executivo.

A informação foi hoje divulgada numa nota da Secretaria Regional da Educação e Cultura.

O arranque do próximo ano letivo está previsto para 15 de setembro e, de acordo com a tutela, o transporte coletivo "em todas as ilhas, com exceção da ilha do Corvo, vai abranger cerca de 13 mil alunos".