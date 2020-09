Covid-19

Cerca de 6.000 professores e funcionários das escolas da Madeira, num total de 10.000, já realizaram o teste à covid-19 e o resultado foi negativo, indicou hoje o secretário da Educação, Jorge Carvalho, numa escola do Funchal.

"Acreditamos que com estas medidas, com os testes que estão a ser realizados a todos os professores e todos os funcionários, criamos condições para que possamos ter um ano letivo que se inicia com alguma tranquilidade dentro do contexto da pandemia", disse o governante.

Jorge Carvalho falava aos jornalistas na Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, onde hoje começaram a ser recebidos os 188 alunos do 5.º ano, uma turma de cada vez, e os encarregados de educação, para apresentação do estabelecimento e regras de funcionamento.