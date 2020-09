Incêndios

O incêndio no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, em Porto de Mós, reativou-se hoje de manhã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o reacendimento teve início pelas 10:31, com uma frente ativa.

Às 12:50, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam no combate ao incêndio no PNSAC, em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, 158 operacionais, apoiados por 43 veículos e três meios aéreos.