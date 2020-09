Actualidade

O presidente do CDS-PP anunciou hoje que o partido entregará no parlamento um projeto-lei para que a disciplina de cidadania e desenvolvimento passe a ser facultativa "segundo opção dos pais" para assegurar a "liberdade educativa das famílias".

Em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que o CDS irá igualmente insistir na "revisão global dos conteúdos da disciplina", que defende deverem ser consensualizados com as associações de pais "com base em factos e critérios científicos e não em linhas doutrinárias".

"Como diria o ex-presidente do CDS Francisco Lucas Pires, não é homem tem de se estadualizar, é o Estado que tem de se humanizar. Nós, CDS, sempre acreditámos nas liberdades de aprender e ensinar (...) A escola tem o propósito de ensinar a pensar, não tem o desígnio de padronizar a estandardizar o pensamento", defendeu.