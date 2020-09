Actualidade

Associações que representam a comunidade cigana portuguesa repudiaram hoje as declarações "racistas" de André Ventura sobre a candidatura da diplomata Ana Gomes às presidenciais e defenderam mais cidadania contra as posições do partido Chega.

"Ele encontrou nos ciganos uma carta para jogar, mas está errado. Eu, como pessoa, penso que ele devia ser destituído de deputado, mas nós, na verdade, temos de agir com cidadania, porque o que ele quer é parecer uma vítima", disse à agência Lusa Olga Mariano, presidente da Associação Letras Nómadas.