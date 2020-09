Covid-19

O Presidente angolano anunciou hoje que o Governo vai abrir exceções para a entrada no país de expatriados que trabalham em setores-chave da economia de Angola, a exemplo do que acontece com o setor petrolífero.

João Lourenço discursava na abertura da reunião extraordinária do Conselho da República, que analisou a situação da covid-19 em Angola.

O chefe de Estado angolano frisou que, apesar das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, desde março passado, nomeadamente a cerca sanitária nacional, que teve implicações nos voos de carreira internacionais, vão ser abertas exceções devidamente reguladas.