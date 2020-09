Covid-19

O presidente executivo do BCP defendeu hoje a extensão das moratórias de crédito para alguns setores mais afetados pela pandemia, alertando para as "consequências muitíssimo negativas" de uma redução da notação de 'investment grade' do país.

"Deveria resultar evidente que, face à elevadíssima dívida pública e às demais limitações que Portugal tem, uma das prioridades deveria passar por estender as moratórias de crédito para alguns setores de atividade, especialmente para os que não podem 'stockar' o que produzem: ninguém compra as viagens não efetuadas em 2020 nem as dormidas de hotel não verificadas, são 'cash flows' que se perderam", sustentou Miguel Maya.

Falando durante a "I Conferência da Promoção Imobiliária em Portugal" - promovida 'online' pela Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), com coorganização da Vida Imobiliária - o líder do BCP considerou que a extensão das moratórias asseguraria "não só que as empresas continuam a ter menores necessidades de tesouraria até recuperarem os 'cash flows' para uma situação de normalidade (a tal nova normalidade), como uma menor necessidade de apoios públicos suportado pelo Orçamento do Estado, condição indispensável para não agravar ainda mais as contas públicas".