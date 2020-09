Actualidade

O céu da Beira Baixa vai ficar mais colorido durante a Páscoa de 2021, período em que vai receber um evento de balonismo, um novo produto turístico disponibilizado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), foi hoje anunciado.

"Durante cinco dias, a região vai receber um evento de ativação turística relacionado com a natureza, a cultura e a gastronomia, em articulação com um novo produto turístico da Beira Baixa, o balonismo", explica, em comunicado enviado à agência Lusa, a CIMBB.

Esta é a nova experiência que a Beira Baixa vai possibilitar a todos aqueles que visitam o seu território e que se insere no âmbito do projeto "Beira Baixa: 3 Dias, 3 Experiências" e que conta com o apoio do Turismo Centro de Portugal.