O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) advertiu hoje para "uma janela de oportunidade", com a acalmia da pandemia de covid-19 a partir de abril, que está a terminar com o impacto de uma eventual segunda vaga.

"Tivemos uma janela de oportunidade que está a terminar e vai terminar essencialmente com o impacto que vamos ter porventura com uma segunda vaga ou mesmo emergência de outras infeções respiratórias sazonais porque aí certamente vamos ter mais desafios e estes desafios só se respondem com planeamento", afirmou Alexandre Lourenço, na cerimónia de apresentação do Movimento Saúde em Dia, uma iniciativa em parceria com a Ordem dos Médicos (OM). No seu entender, não se pode "correr o risco de ter um sistema que é gerido ao dia e as respostas são identificadas ao dia".

"A população tem que ser responsabilizada também para saber onde é que deve dirigir-se em cada momento, se deve utilizar a Linha Saúde 24, se deve ir ao seu médico de família ou a um ponto centralizado rede para infeções respiratórias, defendeu.