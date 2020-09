OE2021

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reivindicou hoje o cumprimento da Lei das Finanças Locais pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021, depois de vários anos de incumprimento.

"O Orçamento do Estado deve dar garantia de que é cumprida e respeitada a Lei das Finanças Locais", disse aos jornalistas o presidente da ANMP, Manuel Machado, no final da reunião do Conselho Diretivo na sede da organização, em Coimbra.

Segundo o dirigente, que preside também ao município de Coimbra, a Lei das Finanças Locais em 2020 não foi cumprida "por um detalhe mínimo, de 35 milhões de euros".