Incêndios

O incêndio no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), em Porto de Mós, que se reativou hoje de manhã, foi dado como em resolução cerca das 15:00, segundo informação da Proteção Civil.

Pelas 15:35, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mantinham-se no PNSAC, em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, 166 operacionais e 43 viaturas, apoiados por dois meios aéreos.

Segundo a ANEPC, um incêndio está em resolução quando não tem perigo de propagação para além do perímetro já atingido.