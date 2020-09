Covid-19

O discurso do Estado da União vai ser proferido pela primeira vez em Bruxelas, uma vez que o Parlamento Europeu (PE) transferiu a sessão plenária marcada para a próxima semana em Estrasburgo para a capital belga devido à pandemia da covid-19.

A região do Baixo Reno, onde se situa a cidade francesa de Estrasburgo está classificada como 'zona vermelha', no que respeita à circulação do coronavírus SARS-Cov-2, razão apontada num comunicado hoje divulgado, após a conferência de presidentes do PE, em que o líder do hemiciclo europeu, David Sassoli, anunciou a decisão de realizar a sessão plenária da próxima semana em Bruxelas.

Assim, o discurso do Estado da União - que foi inaugurado por José Manuel Durão Barroso em setembro de 2010 e marca a 'rentrée' europeia após as férias de verão - terá lugar pela primeira vez em Bruxelas.